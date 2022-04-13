Пробные маршруты для доставки грузов на беспилотниках утвердили в ХМАО

В ХМАО утвердили пробные маршруты по доставке грузов беспилотным воздушным транспортом. Об этом сообщает пресс-служба окружного департамента информационных технологий и цифрового развития.

«На первоначальном этапе пилотного проекта выбраны пробные маршруты: Приобье (Сергино)-Андра и Приобье (Сергино)-Октябрьское, а также составлен перечень маршрутов в Березовском, Ханты-Мансийском и Октябрьском районах, где необходим подобный сервис», - говорится в сообщении.

Напомним, в этом году Югра стала одной из четырех пилотных территорий, где стартовал проект по доставке грузов беспилотным воздушным транспортом. Эксперимент продлится три года. Оператором назначена «Почта России»: ей предстоит создать и эксплуатировать наземную инфраструктуру, координировать взаимодействие заказчиков и поставщиков услуг, а также допускать к работе операторов беспилотников.

Эксперимент позволит круглый год доставлять почтовые отправления в удаленные населенные пункты, повысит качество доставки, сократит ее сроки и стоимость, а также создаст новые высокотехнологичные рабочие места, отмечают в профильном департаменте.