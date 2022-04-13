371 автокредит был выдан в ХМАО в марте

В Югре количество выданных кредитов на покупку автомобилей сократилось за месяц на 65,9%. Если в феврале в округе было выдано 1 088 автокредитов, то в марте – всего 371. Об этом со ссылкой на данные кредиторов сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В России выдача автокредитов в марте сократилась на 77,4% по сравнению с предыдущим месяцем – 16,2 тыс. против 71,9 тыс. По отношению к аналогичному периоду 2021 года количество выданных автокредитов снизилось на 82,2% (тогда было 91,1 тыс. ед.).

«Определяющим фактором для падения выдачи автокредитов в марте стал рост ставок в результате санкционного давления. Вместе с тем, помимо санкций, на сокращение выдачи автокредитов также повлиял продолжающийся уже много месяцев дефицит новых автомобилей и запасных частей к ним», - прокомментировал ситуацию директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.