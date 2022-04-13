Добровольцы Югры возобновили поиски 17-летнего Романа Залозных, пропавшего в прошлом году

В Нефтеюганске представители Ресурсного добровольческого центра «Сердце Югры» решили возобновить поиски 17-летнего Романа Залозных, пропавшего в прошлом году. Направленные на его поиск мероприятия пройдут 16 и 17 апреля. Сбор добровольцев – в 10 утра у кафе «Сибирский двор», располагающегося в районе городской лыжной базы.

«Приглашаем всех неравнодушных граждан принять участие в мероприятии, что позволит поднять поиск на качественно новый уровень», - говорится в сообщении центра, опубликованном в соцсети «ВКонтакте».

Участников поисков просят установить приложение «Оберег». Телефон для справок: +7(982) 41-46-777.

Напомним, 17-летний житель Нефтеюганска Роман Залозных пропал 26 ноября прошлого года. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Юношу искали полицейские и добровольцы, но результата это не дало.