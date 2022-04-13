Югра показала более существенный прирост предлагаемых зарплат, чем страна в целом

Югра заняла 21 место по динамике роста предлагаемых зарплат. Среднее предложение работодателей в регионе выросло на 3 366 рублей – с 55 379 рублей в марте 2021 года до 58 745 рублей в том же месяце 2022 года, сообщила пресс-служба крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

«В целом по стране среднее предложение работодателей за год выросло на 2 522 рубля: с 50 258 рублей в марте 2021 года до 52 780 рублей в марте 2022 года», – рассказали эксперты на основе исследования.

При этом лидерами по приросту зарплатных предложений стали Забайкальский край, Брянская область, Ленинградская область, Республика Карелия и Свердловская область.