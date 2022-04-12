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​Вдвое больше югорчан приняли участие в голосование по инициативным проектам. Рассказываем, кто получит 225 млн рублей

В Югре завершено голосование по инициативным проектам. Кто победил

​Вдвое больше югорчан приняли участие в голосование по инициативным проектам. Рассказываем, кто получит 225 млн рублей
Фото isib.myopenugra.ru

В ежегодном конкурсе инициативного бюджетирования приняли участие 120 проектов из всех муниципалитетов. Решение о том, кто получит субсидию на реализацию своей идеи, принимали совокупно экспертное жюри и непосредственно жители региона, и последние оказались весьма активны – в голосовании приняли участие почти 240 тысяч человек, что вдвое больше прошлогоднего результата.

«Второй региональный конкурс инициативных проектов, за которые югорчане отдали более 239 тысяч голосов (вдвое больше, чем в прошлом году), завершился. В итоге 68 проектов получат финансовую поддержку (225 миллионов рублей). Они будут реализованы в 46 поселениях автономного округа. Поздравляю победителей, – отметила Наталья Комарова в своих социальных сетях. – Самые популярные направления проектов в этом году: спорт, благоустройство и образование. Впервые на конкурс были заявлены проекты, инициаторы которых – школьники. Например, дети из Мортки Кондинского района разработали макет, эскиз Школьного бульвара. Он набрал 1728 голосов».

Правила следующие: каждый проект мог претендовать бюджетное софинансирование на сумму не более 10 млн рублей, причем она должна покрыть не более 70 процентов от всех расходов на инициативу. В принципе все они разрабатывались жителями округа, но заявка подавалась при поддержке и от лица местных администраций. Рассказываем, кто стал лидером в этом своеобразном соревновании.

Победу с максимальной суммой – 10 млн рублей – одержали три проекта. Это «Молодежный центр в каждом селе» из Сургутского района, «Создание безопасных и комфортных условий для проживания в микрорайоне 14А» из Югорска, а также «Строительство скейт-парка» из Когалыма.

К ним можно добавить еще три инициативы, которые были поддержаны конкурсной комиссией и югорчанами, но по объемам они немногим менее десяти миллионов: «Устройство воздухоопорного сооружения в многофункциональном спортзале в селе Шеркалы» из Октябрьского района (9,970 млн рублей), первый этап «Динопарка» в Пыть-Яхе (9,990 млн рублей), а также первый этап благоустройства эко-парка «ЛесОк» (9,434 млн рублей).

Если говорить о Сургуте, то от крупнейшего города Югры победу и софинансирование получили два проекта – строительство спортивных и детских площадок в 5-м микрорайоне (3,5 млн рублей) и освещение трехкилометровой лыжной трассы в лесопарке Железнодорожников (так же почти 3,5 млн рублей). Еще три заявленных от города проекта в число победителей не вошли.

Чемпионом по количеству выигранных заявок можно считать Советский район – поддержку получили 12 проектов (из 17 поданных!) из этого муниципалитета. Возможно, это – следствие позитивного опыта. «В прошлом году в нашем поселке появилась замечательная, большая и современная зона отдыха. Она была создана по инициативе самих горожан, которые проявили активность и отправили проект на региональный конкурс. Благоустройство этого пространства стало отличным примером того, как сами граждане могут делать свою жизнь комфортнее. Сейчас проходит второй конкурс, и мы можем все вместе поддержать наших активистов и проголосовать на сайте за их проекты», – рассказывает жительница поселка Картопья Советского района Анна Семенова.

«Каждая из этих идей уникальна и имеет право на реализацию. Наша задача – не остаться безучастными в судьбе своего города, поселка, деревни и сделать то, что по силам: выйти с инициативой, выступить исполнителем и непременно проголосовать», – рассказывает член экспертной комиссии конкурса инициативных проектов, депутат думы Югры Василий Филипенко.


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Сегодня в 19:41, просмотров: 45, комментариев: 0

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