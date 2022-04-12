42 новых случая коронавируса выявлено в Югре за сутки

За минувшие сутки в ХМАО выявлено 42 новых случая заражения коронавирусом, днем ранее было 97. Новые заболевшие зарегистрированы в 11 муниципалитетах. Больше всего в Ханты-Мансийске – 11, Нижневартовске – 9, Нягани и Нижневартовском районе – по 6.

«На момент выявления у 41 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 1 зафиксирована пневмония», - отметили в окружном оперативном штабе.

Также за сутки в Югре от коронавируса умер один пациент. За весь период пандемии, согласно официальным данным, жертвами инфекции в округе стали 2 530 человек.