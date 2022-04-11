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В Нижневартовске рецидивист попался на краже шоколадной пасты и джема

7 банок шоколадной пасты и несколько упаковок джема украл югорчанин из магазина

В Нижневартовске рецидивист попался на краже шоколадной пасты и джема
pixabay.com

В Нижневартовске задержан похититель-рецидивист, сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО. Он попался на краже шоколадной пасты и джема в магазине.

По данным ведомства, воришка пришел в магазин в дневное время и положил в пакет 7 банок шоколадной пасты, несколько упаковок джема, лапшу быстрого приготовления и две упаковки сосисок на общую сумму около 4 тыс. рублей, после чего направился к выходу. Продавец попробовала остановить мужчину, однако тот сбежал, не заплатив.

Сотрудники полиции установили подозреваемого. Им оказался 34-летний безработный житель города, неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности. «Как выяснилось далее, этим же днем мужчина совершил кражу туалетной воды стоимостью 5000 рублей из другого магазина города», - отметили в пресс-службе ведомства.

В содеянном мужчина сознался. Возбуждены уголовные дела.


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Сегодня в 16:39, просмотров: 117, комментариев: 0

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