7 банок шоколадной пасты и несколько упаковок джема украл югорчанин из магазина

В Нижневартовске задержан похититель-рецидивист, сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО. Он попался на краже шоколадной пасты и джема в магазине.

По данным ведомства, воришка пришел в магазин в дневное время и положил в пакет 7 банок шоколадной пасты, несколько упаковок джема, лапшу быстрого приготовления и две упаковки сосисок на общую сумму около 4 тыс. рублей, после чего направился к выходу. Продавец попробовала остановить мужчину, однако тот сбежал, не заплатив.

Сотрудники полиции установили подозреваемого. Им оказался 34-летний безработный житель города, неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности. «Как выяснилось далее, этим же днем мужчина совершил кражу туалетной воды стоимостью 5000 рублей из другого магазина города», - отметили в пресс-службе ведомства.

В содеянном мужчина сознался. Возбуждены уголовные дела.