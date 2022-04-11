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ЕС внес Utair в черный список по авиабезопасности

Utair и еще 20 российских авиакомпаний попали в черный список ЕС по воздушной безопасности

ЕС внес Utair в черный список по авиабезопасности
пресс-служба Utair

Еврокомиссия включила 21 российскую авиакомпанию, включая Utair, в черный список по воздушной безопасности. Этим компаниям запрещены полеты в пределах Евросоюза, «поскольку они не соответствуют международным стандартам безопасности», говорится в сообщении ЕК.

Помимо Utair в черный список попали: «Аврора», «Авиастар-ТУ»; «Ижавиа»; «Якутия»; «Русджет»; «ЮВТ аэро»; «Сибирские авиалинии»; Smartavia; «ИрАэро»; «Уральские Авиалинии»; «Алроса»; NordStar; «Руслайн»; «Ямал»; Nord Wind; «Авиакомпания Икар»; «Победа»; «Аэрофлот»; «Россия»; «Скол» (компания была внесена в черный список еще в ноябре 2021 года).

В пресс-релизе уточняется, что регистрация иностранных самолетов в российских реестрах позволила авиакомпаниям использовать судна без необходимых международных сертификатов. По мнению комиссара по вопросам транспорта ЕС Адины Вэлян, слова которой приводятся в документе, это может быть опасным для пассажиров, пишет «Коммерсантъ».


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Сегодня в 15:59, просмотров: 174, комментариев: 0

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