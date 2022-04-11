16+
Логотип Сиапресс
USD  74,8501   EUR  81,7064  

Новости

Больше новостей
В случае блокировки YouTube вы...
Комментировать
0
Вы используете VPN?
Комментировать
0
Вы следите за новостями о коронавирусе?
Комментировать
0
Вы почувствовали на себе дефицит товаров?
Комментировать
0
Больше опросов

В Сургутском и Нефтеюганском районах подскочила заболеваемость гриппом и ОРВИ

Заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла среди югорских школьников на 20%

В Сургутском и Нефтеюганском районах подскочила заболеваемость гриппом и ОРВИ
pixabay.com

В ХМАО за неделю с 4 по 10 апреля зарегистрировано 70,0 случаев ОРВИ и гриппа на 10 тыс. населения, сообщает пресс-служба окружного Роспотребнадзора. Это на 4,8% больше, чем неделей ранее.

Рост заболеваемости на 20% зафиксирован среди школьников 7-14 лет. По оценке ведомства, это связано с окончанием весенних каникул. Среди детей 3-6 лет заболеваемость выросла на 6,5%, среди детей до двух лет и взрослых существенной динамики нет.

Значимый рост (более 10%) зафиксирован в четырех муниципалитетах ХМАО: Сургутском районе - на 50,3%, Нефтеюганском - на 30,9%, Покачах - на 29,6%, Урае - на 28,7%.

«Превышение порогов более чем на 20% отмечается в Ханты-Мансийске, Советском районе, Нягани, Покачах. В шести муниципальных образованиях показатели выше среднеокружного. Наиболее высокие показатели в Ханты-Мансийске - выше среднеокружного в 2,1 раза», - уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:53, просмотров: 207, комментариев: 0

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Нижневартовске молодой человек сорвался с балкона и разбился 1251
  2. ​Югра собрала тысячи людей со всей России на очередной «Лыжный марафон» 650
  3. ​Отвалятся 437
  4. ​Россия открыла авиасообщение с 52 странами, но сможем ли мы летать? 349
  5. Сургутянина осудят за продажу контрафактного алкоголя 344
  6. 20-летний югорчанин отправится в психлечебницу после двойного убийства 321
  7. ​Югра демонстрирует высокую дисциплину в кредитном вопросе 313
  8. Сургут сохраняет лидерские позиции по заболеваемости ковидом 302
  9. Суд в ХМАО дисквалифицировал гендиректора «Негуснефти» за долги перед подчиненными 295
  10. В Москве арестовали экс-работника «Ростеха» по делу о мошенничестве с больницей Нижневартовска 285
  1. ​Развязка сияет, что дальше? 4220
  2. В Тюменской области на трассе заметили розового фламинго 1976
  3. Уволился югорский чиновник, сбивший женщину на пешеходном переходе 1858
  4. ​Потребление и разум 1781
  5. Второклассники сургутской школы «Перспектива» переехали в новый корпус 1771
  6. «Не напрасно в край сургутский геолог шагает…» 1770
  7. В Сургуте столкнулись три автомобиля – погибла женщина-водитель 1573
  8. ​Югорчанин попался при попытке вывезти за границу свыше полутора миллиона рублей 1530
  9. ​Евросоюз включил в новый санкционный список главу «Сургутнефтегаза» Богданова 1387
  10. В Сургуте устранили обвал грунта на разделительной полосе 1368
  1. Потребительские патриоты 6040
  2. ​«А мы будем!..» 5825
  3. ​Переобулись 5689
  4. ​Испанский стыд 5237
  5. ​Здравствуй, здравый смысл? 4999
  6. «Стать серьезным художником — своего рода монашество» 4789
  7. Сергей Юнганс: «Мы сами формируем того зрителя, который в будущем полюбит классическую музыку, оперу, балет…» 4687
  8. ​Югорчане получат новые выплаты, а бизнес – доступ к льготным кредитам 4532
  9. ​Контакт с реальностью 4303
  10. ​Развязка сияет, что дальше? 4220

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика