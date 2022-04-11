На 17,3% снизилось число пострадавших от IT преступлений в Югре, сообщила Комарова

В 2021 году число дистанционных мошенничеств в Югре снизилось на 16,1 процентов, краж безналичных денежных средств - на 13,4 процентов. Об этом сообщила губернатор Югры Наталья Комарова в ходе заседания, посвященного защите прав потребителей.

Также, по словам главы региона, число пострадавших от IT преступлений сократилось в Югре на 17,3 процентов, среди пожилых граждан на 28 процентов.

«Эту положительную тенденцию важно закрепить», – подчеркнула Комарова.

На заседании было также озвучено, что в 2021 году жители округа направили 1 550 обращений финансовому уполномоченному для досудебного урегулирования споров между финансовыми организациями и их клиентами – физическими лицами.

«При этом число обращений югорчан (92 на 100 тысяч населения) меньше количества обращений в среднем по Российской Федерации (123 на 100 тысяч населения)», - говорится в сообщении пресс-службы окружного правительства.