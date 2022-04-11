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Сургут сохраняет лидерские позиции по заболеваемости ковидом

В Югре зарегистрировали 97 новых случаев коронавирусной инфекции

Сургут сохраняет лидерские позиции по заболеваемости ковидом
Фото: siapress.ru

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировали 97 новых случаев COVID-19 в 16 муниципалитетах. При этом Сургут продолжает оставаться в лидерах по суточному приросту заболеваемости – среди горожан выявили 22 зараженных.

«На момент выявления у 87 человек наблюдались признаки ОРВИ, у девяти зафиксирована пневмония, у 1 – бессимптомно. Контакт установлен в 97 случаях. За сутки на COVID-19 обследовано 1 399 человек, всего – 3 223 310. Состояние 20 пациентов тяжелое, восемь подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в окружном оперштабе.

Всего за пандемию скончались 2 529 человек. За сутки – один заболевший.


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Сегодня в 11:37, просмотров: 301, комментариев: 0

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