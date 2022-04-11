Югра вошла в десятку российских регионов с самой низкой кредитной задолженностью

Югра вошла в десятку российских регионов-лидеров по платежной дисциплине в выплате банковских кредитов, следует из рейтинга РИА Новости. Жители округа признаны одними из самых дисциплинированных в вопросе выплаты кредитов.

В рейтинге ХМАО занял седьмое место. По данным на 1 марта, всего в регионе насчитывалось 2,7% просроченных кредитов. В среднем каждый югорчанин, имеющий кредит в банке, должен около 598 тыс. рублей.

На первом месте платежной дисциплины оказался Севастополь, где только 1,9% кредитов считаются просроченными. В аутсайдерах Ингушетия — 8,9%.

По оценке экспертов, результаты рейтинга свидетельствуют о том, что существует сильная статистическая связь между средним уровнем задолженности по банковским кредитам и долей просрочки. Где больше банковских кредитов — там меньше просрочка.

«По всей видимости, в регионах, где у основной массы населения высокие зарплаты, позволяющие им исправно платить по своим долгам, именно хорошие заемщики формируют основной спрос на розничные кредитные в большом абсолютном объеме, полагают специалисты», - говорится в сообщении РИА «Новости».