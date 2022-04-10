В Югре прошел региональный конкурс инициативных проектов

В Югре завершился второй региональный конкурс инициативных проектов. По информации, предоставленной губернатором округа Натальей Комаровой, 68 объектов в 46 муниципалитетах получат финансовую поддержку на развитие. Всего югорчане отдали 239 тысяч голосов (что вдвое больше, чем в прошлом году).

«Самые популярные направления проектов в этом году: спорт, благоустройство и образование. Впервые на конкурс были заявлены проекты, инициаторы которых – школьники. Например, дети из Мортки Кондинского района разработали макет, эскиз Школьного бульвара. Он набрал 1728 голосов», – подчеркнула глава региона.