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В Югре за сутки 90 человека заболели коронавирусом

Новые случаи заражения ковидом зафиксированы в 19 муниципалитетах ХМАО

В Югре за сутки 90 человека заболели коронавирусом
Фото: pixabay.com

За последние сутки в Югре выявлено 90 новых случаев заражения коронавирусом, днем ранее было 100. Новые заболевшие зафиксированы в 19 муниципалитетах. Больше всего в Ханты-Мансийске – 19, Сургуте – 13 и Нижневартовске – 13. Всего лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии — 208 014.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 5, с симптомами ОРВИ – 85. Выздоровели за весь период пандемии — 204 053 человека.

Также за сутки в ХМАО от коронавируса умерли 2 пациента. За весь период пандемии жертвами инфекции в округе стали 2 528 человек.


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Сегодня в 14:32, просмотров: 212, комментариев: 0

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