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​Югорчане могут стать «Мастерами гостеприимства»

Продлена регистрация на федеральный конкурс «Мастера гостеприимства»

​Югорчане могут стать «Мастерами гостеприимства»
Фото welcomecup.rsv.ru

Организаторы всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» продлили заявочную кампанию до 24 апреля 2022 года, чтобы все желающие могли принять в нем участие. Как рассказывает департамент общественных и внешних связей Югры, жители нашего региона тоже могут зарегистрироваться на сайте проекта. Он проходит на президентской платформе «Россия – страна возможностей».

В «Мастерах гостеприимства» смогут участвовать работники сферы туризма и сервиса, ресторанного бизнеса, event-менеджеры, авторы проектов в сфере гостеприимства, студенты, представители других креативных индустрий. В 2020 году в нем победил югорчанин Антон Романов. «Конкурс задает очень высокую планку: на полуфинале нам предстояло пройти серьезный интенсив – оценку профессиональных компетенций, которая длилась около десяти часов. В течение всего конкурса мы получали ценные рекомендации и наставления. Были эксперты, которые поддерживали, предлагали свои идеи и даже помогали в работе с презентацией», – рассказывает он.

«За первые два сезона всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства» отлично зарекомендовал себя: желание участвовать изъявили более 50 тысяч человек, – отмечает гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров. – Проект объединил как профессионалов индустрии гостеприимства, так и людей со свежими идеями, делающими свои первые шаги в сфере туризма. Победители получили гранты на реализацию проектов, поддержку серьезных наставников и бизнеса, а главное ­­­– стали частью большой команды энтузиастов, которые вместе готовы сохранять культурно-историческое наследие нашего государства, развивать внутренний и въездной российский туризм».


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