60 тысяч квадратных метров дорог отремонтируют в Сургутском районе в этом году

В Сургутском районе в этом году планируется построить и отремонтировать более 60 тыс. кв. м. дорог. На эти цели в окружном и районном бюджетах предусмотрено порядка 300 млн рублей. Большая часть средств – 218 тыс. рублей – выделяется из местного бюджета.

В частности, в Солнечном проложат подъездную дорогу к новой школе. В Лянторе, Тундрино, Высоком Мысу, Белом Яру в порядок приведут внутриквартальные проезды, к Горному частично отремонтируют подъездную автодорогу. Локально будет произведено укрепление проезжей части щебнем, поскольку весной грунтовое покрытие из-за талых вод постоянно размывает, и его необходимо укреплять, сообщили региональным журналистам в пресс-службе мэрии Сургутского района.

Там добавили, что из-за колебания цен и удорожания строительных материалов некоторые аукционы, запущенные администрацией, остались без участников. Специалисты намерены пересмотреть сметы в контрактах и запустить их заново. По словам замдиректора департамента строительства и земельных отношений мэрии Олега Зиновьева, существенно подорожала доставка. «Ранее довести его [щебень] до Сургута стоило 500 рублей, теперь 2 200», – отметил он в беседе с «Сургутской трибуной»,