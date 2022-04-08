Суд в Пыть-Яхе рассмотрит уголовное дело об упавшем в колодец ребенке

В Пыть-Яхе завершено расследование уголовного дела в отношении работника «Управления городского хозяйства». Он обвиняется в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Следствие установило, что начальник цеха Района тепловых сетей – 2 муниципального унитарного предприятия «Управление городского хозяйства» не обеспечил своевременную проверку и осмотр подчиненными работниками состояние сетей. Без детального осмотра, в том числе, остались тепловые камеры в микрорайоне «Солнечный», в результате чего коммунальщики не обнаружили своевременно пропажу крышки колодца, расположенного у дома №21. Это привело к тому, что вечером 10 января 10-летняя девочка, проходя мимо тепловой камеры, провалилась в колодец, люк которого не был закрыт крышкой и был присыпан снегом.

«После падения ребенок более 15 минут пробыл в темном, замкнутом помещении по пояс в холодной воде, от чего получил нравственные страдания и физическую боль», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Обвиняемый свою вину признал, а также выплатил потерпевшей компенсацию морального вреда. Уголовное дело рассмотрит суд.