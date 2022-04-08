В Югре сдерживают риски по росту безработицы

Ни в России, ни в Югре нет резкого сокращения занятости. Об этом пишет телеканал «Югра». В автономном округе безработица остается на уровне 0,46 процента, и это один из лучших показателей по стране. «Пока резкого сокращения занятости в России не происходит, и правительство работает на опережение», – рассказал о положении на федеральном уровне премьер-министр Михаил Мишустин в ходе своего отчета перед Госдумой.

Он же рассказал, что на поддержку занятости бюджет выделил 24 млрд рублей. Для поддержания ситуации правительство определило пять сквозных приоритетов: «Это обеспечение бесперебойной деятельности предприятий, расширение свободы предпринимательства внутри страны, поддержка тех, кто особо уязвим, обеспечение насыщенности рынка товарами. Ну и пятый приоритет – оказание необходимых секторальных мер поддержки».

По мнению премьер-министра, введенные против России масштабные санкции приведут промышленность нашей страны к большей независимости.