В Югре обсуждается расширение пакета помощи бизнесу в условиях санкций

Очередное заседание штаба по устойчивому развитию Югры в условиях санкционного давления принес информацию о новых мерах поддержки бизнеса. Сначала члены штаба обсудили федеральную часть – правительство России выделило 20 млрд рублей на льготные займы для предприятий, которые разрабатывают и внедряют отечественные импортозамещающие технологии. Отдельно для помощи IT-сектору власти выделили 21,5 млрд рублей – с их помощью компании смогут снизить свои кредиты до уровня трех процентов. Аналогичная ставка будет у льготных кредитов на инвестиционные цели высокотехнологичного малого и среднего бизнеса.

В то же время правительство Югры рассматривает второй пакет помощи экономике и бизнесу, сообщает департамент общественных и внешних связей региона. В частности, предполагается увеличить авансы по госконтрактам с 50 до 80 процентов. «В соответствии с первым пакетом, оказываемых мер в условиях внешнего санкционного давления в Югре, предоставлена поддержка 189 субъектам малого и среднего предпринимательства. Общая сумма финансовой поддержки, предоставленной институтами развития и органами местного самоуправления, составила 412,48 миллионов рублей», – сообщил и.о. директора департамента экономического развития Югры Владимир Утбанов.

Кроме того, предполагается, что по 400 договорам аренды государственного имущества будет установлен мораторий на начисление неустоек и пеней. Эту меру оценивают в 52 млн рублей.

Уровень регистрируемой безработицы в Югре достаточно низок – 0,46 процента. По информации и.о. директора департамента труда и занятости населения Югры Алексея Мокринского, предпосылок для массовых сокращений работников нет.