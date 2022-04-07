900 тысяч рублей потеряли супруги из Белоярского при покупке несуществующего снегохода

В Белоярском возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Жертвами аферистов стали супруги, решившие купить снегоход, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Подходящий снегоход стоимостью 894 тыс. рублей югорчане нашли на одном из сайтов в интернете. Продавец предоставил им скидку – в итоге техника обошлась в 867 180 рублей.

«Доставку супруги решили оформить в город Омск, чтобы самостоятельно его забрать оттуда, цена доставки составила 14 600 рублей. Еще 14 400 рублей супруги заплатили за моторное масло для снегохода. Денежные средства в полном объеме перевели на счет, отправленный продавцом согласно договору. В общем 896 180 рублей», - говорится в сообщении пресс-службы.

После того, как продавец получил деньги, он перестал выходить на связь, а в назначенный день снегоход в место доставки не прибыл. После этого супруги обратились в полицию.