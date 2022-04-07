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Мошенник продал югорским супругам несуществующий снегоход за 900 тысяч рублей

900 тысяч рублей потеряли супруги из Белоярского при покупке несуществующего снегохода

Мошенник продал югорским супругам несуществующий снегоход за 900 тысяч рублей
pixabay.com

В Белоярском возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Жертвами аферистов стали супруги, решившие купить снегоход, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Подходящий снегоход стоимостью 894 тыс. рублей югорчане нашли на одном из сайтов в интернете. Продавец предоставил им скидку – в итоге техника обошлась в 867 180 рублей.

«Доставку супруги решили оформить в город Омск, чтобы самостоятельно его забрать оттуда, цена доставки составила 14 600 рублей. Еще 14 400 рублей супруги заплатили за моторное масло для снегохода. Денежные средства в полном объеме перевели на счет, отправленный продавцом согласно договору. В общем 896 180 рублей», - говорится в сообщении пресс-службы.

После того, как продавец получил деньги, он перестал выходить на связь, а в назначенный день снегоход в место доставки не прибыл. После этого супруги обратились в полицию.


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Сегодня в 16:36, просмотров: 281, комментариев: 0

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