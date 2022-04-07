86% населения ХМАО обеспечено качественной питьевой водой, сообщили в правительстве округа

Качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения в ХМАО обеспечено 86,1% населения. Среди жителей городов округа эта доля выше – 87,5%. В целом по России доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой, увеличилась за последние годы до 87,35%, а в городах – до 94 %. Информацию об этом озвучили в окружном департаменте ЖХК и энергетики, комментария итоги реализации федерального проекта «Чистая вода» в 2021 году.

Одним из масштабных событий в рамках проекта Минстрой России назвал реконструкцию в Лянторе крупных водозаборных очистных сооружений № 1 и водоочистной станции производительностью 16 тыс. куб. м/сутки.

«Помимо этого проекта в автономном округе велась работа по реконструкции водоочистных сооружений в г. Пыть-Яхе: ВОС-3 производи­тельностью 12 тыс. куб. м/сутки и ВОС-1 (2 очередь) производительностью 4,5 тыс. куб. м /сутки. По четырем объектам водоснабжения в г. Нефтеюганске, пгт Пойковском Нефтеюганского района, пгт Приобье Октябрьского района и в гп Федоровском Сургутского района в 2021 году начались работы по проектированию», - сообщили подробности в пресс-службе профильного департамента.