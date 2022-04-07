До 12% выросли цены на продукты в ХМАО за неделю

Власти ХМАО зафиксировали рост цен на основные продукты питания за минувшую неделю. Об этом сообщил замглавы окружного департамента экономразвития Владимир Утбанов в ходе заседания регионального оперштаба.

По его словам, в среднем на 8% выросли цены на некоторые овощи и сахар, на 5% подорожали мясо, молоко, мука, масло и хлеб.

«Зафиксирован рост цен от 5 до 12% на сахар, капусту, лук и морковь. По результатам мониторинга товарных запасов торговых сетей, по всем наименованиям товары своевременно пополняются. Обеспеченность населения составляет до 68 дней», - цитируют Утбанова журналисты.

Заместитель руководителя УФАС по ХМАО Александр Миронов, в свою очередь, отметил, что все сообщения югорчан об отсутствии тех или иных товаров в магазинах или их подорожании ежедневно направляются в ФАС РФ. Он также объяснил изменение стоимости товаров возникшим ажиотажем и высокой импортозависимостью.