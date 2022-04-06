Генпрокурор Краснов назначил нового прокурора Нягани

В Нягани на должность прокурора города назначен Марат Тубеев, ранее занимавший пост заместителя прокурора Сургута. Об этом сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

«Приказом Генерального прокурора РФ Краснова Игоря Викторовича на должность прокурора г. Нягани назначен Тубеев Марат Маратович», - говорится в сообщении.

Тубеев окончил Северо-Осетинский госуниверситет, с 2010 года работал в органах прокуратуры ХМАО, в том числе заместителем прокурора Мегиона и прокурором Белоярского. Должность зампрокурора Сургута занимал с января 2021 года по настоящее время.

Предшественник Марата Тубеева Сергей Доценко ушел в окружную прокуратуру на должность начальника отдела по надзору за соблюдением законов о несовершеннолетних.