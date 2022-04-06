4 млн рублей получила из бюджета югорчанка», трудоустроившая «мертвых душ»

В Советском районе завершено расследование уголовного дела о мошенничестве при получении 4 млн рублей субсидий. В совершении преступления обвиняется 58-летняя местная жительница, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

По версии следствия, злоумышленница действовала на основании доверенности от фирмы-однодневки, созданной подставным лицом. Она представила от лица данной организации в центр занятости населения подложные документы о временном трудоустройстве более 100 человек и выплате им заработной платы.

«При этом злоумышленница незаконно использовала персональные данные граждан, в том числе умерших. На основании этих документов из бюджета ей было выплачено более 4 млн рублей», - отмечают в пресс-службе ведомства.

Фигурантке предъявлено обвинение в совершении 11 преступлений. Одна из санкций инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 млн рублей. Уголовное дело направлено в суд.