Суд в Югре рассмотрит дело о покушении на убийство двух человек

В ХМАО завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя Белоярского. Он обвиняется в совершении убийства и покушении на убийство двух лиц, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Преступление произошло 6 ноября 2021 года в квартире, расположенной в одном из домов квартала Молодежный. По версии следствия, обвиняемый, будучи пьяным, поссорился со своей 38-летней знакомой. Женщина обвинила его в краже своей сумки с продуктами. В ответ обвиняемый схватил нож и пригрозил своей знакомой убийством, а после того, как за нее заступился 37-летний очевидец конфликта, нанес мужчине удар ножом в область шеи.

«Выйдя из квартиры и пройдя несколько десятков метров, потерпевший скончался от полученной травмы около подъезда своего дома. В это время злоумышленник побежал за женщиной, однако не смог ее догнать и довести свой умысел на убийство до конца», - сообщили подробности в пресс-службе ведомства.

Обвиняемый свою вину признал частично. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.