Полмиллиона рублей перевела югорчанка аферистам из-за «некорректной работы SWIFT»

Жительница Белоярского района стала очередной жертвой мошенников. Они выманили у нее обманом 495 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. Обратившая в полицию 52-летняя женщина пояснила, что ей поступил звонок на сотовый телефон: голос «робота» сообщил, что в связи с некорректной работой системы SWIFT возможна блокировка денежных средств. Так как у женщины было три открытых счета в одном из банков, она испугалась за свои сбережения.

После этого ей позвонил «старший менеджер», который назвал номера «безопасных счетов». Женщина перевела на них часть своих денег, а затем, засомневавшись, решила позвонить на «горячую линию» банка. Там пояснили, что произвести блокировку первого перевода невозможно. Тогда жительница Белоярского поняла, что ее обманули. Она заблокировала счета и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.