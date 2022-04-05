В Югре стартовала весенняя призывная кампания

В ХМАО стартовала весенняя призывная кампания. С 1 апреля свою работу начали окружная призывная комиссия и 22 призывные комиссии муниципалитетов. Обсуждение организации призыва прошло в ходе заседания под руководством губернатора округа Натальи Комаровой, сообщили в пресс-службе правительства Югры

Глава региона отметила, что во время весеннего призыва в Вооруженные силы РФ будут призваны почти полторы тысячи человек. Директор окружного департамента здравоохранения Алексей Добровольский добавил, что для проведения медобследования призывников задействованы 63 медицинские организации.

«Медицинские организации обеспечены вакцинами для профилактики менингококковой, пневмококковой инфекций, ветряной оспы и новой коронавирусной инфекции. К проведению вакцинации граждан перед направлением их к месту прохождения военной службы уже приступили», - отчитался Добровольский.

Также в регионе организована альтернативная гражданская служба. Для ее прохождения определено девять организаций, в основном это бюджетные организации, уточнил и.о. директора департамента труда и занятости населения Алексей Мокринский.