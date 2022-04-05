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В Нефтеюганске в «пьяном» ДТП пострадали два человека

Два человека получили травмы в ДТП в Нефтеюганске по вине пьяного водителя

В Нефтеюганске в «пьяном» ДТП пострадали два человека
Госавтоинспекция ХМАО

В Нефтеюганске накануне, 4 апреля, по вине пьяного водителя в ДТП пострадали два человека. Авария произошла около 19:40, столкнулись автомобили «Лада» и «Тойота». По данным окружной Госавтоинспекции, предварительной причиной ДТП послужило несоблюдение безопасной дистанции 36-летним водителем «Лады». В результате столкновения водитель и пассажирка «Тойоты» получили травмы.

«Установлено, что водитель отечественного автомобиля был пьян. По результатам освидетельствования в выдыхаемом им воздухе обнаружено 0,42 промилле алкоголя», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Всего за прошедшую неделю сотрудники Госавтоинспекции задержали на дорогах Югры 129 водителей с признаками опьянения.


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Сегодня в 10:40, просмотров: 112, комментариев: 0

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