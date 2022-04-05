Два человека получили травмы в ДТП в Нефтеюганске по вине пьяного водителя

В Нефтеюганске накануне, 4 апреля, по вине пьяного водителя в ДТП пострадали два человека. Авария произошла около 19:40, столкнулись автомобили «Лада» и «Тойота». По данным окружной Госавтоинспекции, предварительной причиной ДТП послужило несоблюдение безопасной дистанции 36-летним водителем «Лады». В результате столкновения водитель и пассажирка «Тойоты» получили травмы.

«Установлено, что водитель отечественного автомобиля был пьян. По результатам освидетельствования в выдыхаемом им воздухе обнаружено 0,42 промилле алкоголя», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Всего за прошедшую неделю сотрудники Госавтоинспекции задержали на дорогах Югры 129 водителей с признаками опьянения.