Врио главы Покачей стал замглавы Виктор Таненков

Временно исполняющим полномочия главы Покачей назначен Виктор Таненков. До этого он занимал пост заместителя главы города. Об этом сообщается на официальном сайте муниципалитета.

«Временно исполняющим полномочия главы города Покачи назначен замглавы Виктор Таненков», – говорится в сообщении.

Прежний глава Покачей Владимир Степура в конце марта ушел в отставку по собственному желанию. Как сообщалось на сайте правительства региона, чиновник уведомил об этом губернатора Наталью Комарову во время недавней рабочей встречи, на которой обсуждались его итоги на посту главы.

Дума Покачей уже объявила конкурс по отбору кандидатур на должность главы. Прием документов стартовал 4 апреля, сам конкурс пройдет 25 апреля.