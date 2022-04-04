В Роспотребнадзоре Югры рассказали, где выявили зараженных омикроном

По состоянию на 4 апреля, в Югре зафиксирован 461 случай заражения омикроном. По информации регионального Роспотребнадзора, заболевшие выявлены в 16 муниципалитетах: Сургут, Сургутский район, Нижневартовск, Мегион, Нефтеюганск, Нефтеюганский район, Пыть-Ях, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский район, Покачи, Лангепас, Когалым, Нягань, Октябрьский район, Советский район, Урай.

13 случаев привезли из Мальдив, Египта, Турции, Сомали, ОАЭ, Доминиканы, Испании, Таджикистана и Казахстана.

«В 440 случаях (95,4%) заболевание протекает по типу ОРВИ, 16 (3,5%) – по типу пневмонии, в 5 случаях (1,1%) - бессимптомное течение заболевания. Ситуация находится на контроле», – пояснили в Роспотребнадзоре ХМАО.