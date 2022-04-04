Мегион, Югорск и Покачи попали в группу городов с благоприятной средой

Итоги Индекса качества городской среды за 2021 год подвели Минстрой России и ДОМ.РФ. Согласно результатам, доля российских городов с благоприятной средой выросла на 10 п.п. – до 44%. К 2024 году этот показатель должен достигнуть 60%, к 2030 году – 80%, сообщает пресс-служба департамента ЖКХ и энергетики ХМАО.

Средний балл Югры составил 195 из 360. Из 16 проанализированных городов 10 признаны городами с благоприятной городской средой.

«Мегион (199), Югорск (199), Покачи (197) и Урай (196) показали высочайший прирост индекса: 19, 13, 17 и 16 баллов соответственно. При этом Мегион, Покачи и Урай перешли в категорию городов с благоприятной средой», - говорится в сообщении пресс-службы.

Группу «Крупные и большие города (от 100 тыс. чел. до 1 млн чел.), находящиеся в условно дискомфортном климате», возглавил Ханты-Мансийск. Сургут занял в ней третье место. В десятку лучших в своих размерно-климатических группах вошли Белоярский, Лангепас, Когалым Нижневартовск и Нефтеюганск.

Всего в России количество городов с благоприятной средой составило 490, что на 115 городов больше, чем в прошлом году. По итогам прошлого года самыми комфортными для проживания городами-миллионниками признаны Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород и Новосибирск. Среди городов с населением от 250 тысяч до 1 млн человек комфортными для жизни названы Тюмень, Краснодар, Калининград и Чебоксары.