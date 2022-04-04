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Югорчанина осудят за убийство 30-летней давности

27 лет скрывался югорчанин после убийства знакомого

Югорчанина осудят за убийство 30-летней давности
pixabay.com

В ХМАО перед судом предстанет житель Урая, который скрывался от сотрудников правоохранительных органов на протяжении 27 лет. Он обвиняется в убийстве своего знакомого, сообщили в пресс-службе окружного СУ СКР.

По данным ведомства, преступление произошло 17 декабря 1994 года в районе гаражного кооператива на ул. Северная в Нижневартовске. Обвиняемый, будучи пьяным, поссорился с малознакомым мужчиной и нанес ему не менее 2 ударов ножом в область грудной клетки и головы. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия.

«В ту же ночь обвиняемый на поезде покинул округ, около месяца проживал в Пермском крае, затем в разных городах Республики Башкортостан. В целях сокрытия от правоохранительных органов и конспирации, в 1997 году он приобрел документы на вымышленное имя с которыми проживал до установления правоохранительными органами его фактических данных», - сообщили подробности в пресс-службе ведомства.

Там добавили, что за указанный период югорчанин был дважды судим под вымышленным именем и фамилией за преступления против личности и против собственности. Известно также, что он состоял в семейных отношениях, скрывая от сожительницы и совместного ребенка свои настоящие персональные данные.

Югорчанина задержали в июне 2021 года в Башкортостане и доставили в ХМАО на судебное разбирательство. Свою вину он признал в полном объеме. Дело ушло в суд для рассмотрения по существу.


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Сегодня в 14:04, просмотров: 335, комментариев: 0

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