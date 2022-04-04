Миллион рублей выманили мошенники у югорчан за выходные

За минувшие выходные мошенники выманили у жителей Югры более 1 млн рублей. Всего полицейские зарегистрировали в округе 16 фактов мошенничества и краж с банковских карт, совершенных дистанционным способом, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Так, 32-летняя жительница Сургута решила забронировать пансионат в Абхазии. Она прошла по предоставленным в интернете ссылкам и внесла 60 тыс. рублей в качестве предоплаты за отдых. Позднее сургутянка обнаружила, что сайт прекратил свою работу.

В Сургутском районе 49-летняя женщина нашла в интернете объявление об оказании помощи в инвестировании. Вскоре с ней связался «специалист» и предложил помощь в обучении и сопровождении сделки. Югорчанка согласилась и предоставила доступ к своим счетам, в результате лишившись порядка 82 тыс. рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к установлению и задержанию подозреваемых, добавили в пресс-службе полиции.