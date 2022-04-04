Полицейские Югры и сотрудники ГУНК МВД России изъяли больше четырех килограммов запрещенки

Полицейские ХМАО совместно с коллегами из ГУНК МВД России поймали наркоторговцев. Злоумышленниками оказались уроженцы Калужской и Иркутской областей 2002 и 1989 года, которые делали закладки с запрещенкой, купленной в интернете. Нелегальный товар они хотели сбыть.

В результате обследования участка местности в Московской области сотрудниками полиции обнаружено и изъято девять свертков с кристаллообразным веществом светлого цвета. Согласно справке об исследовании, изъятое является веществом, содержащим в своем составе а-PVP.

«Общая масса изъятых синтетических наркотических средств составляет более 4,5 кг. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Мужчины заключены под стражу», – сообщили в УМВД Югры.