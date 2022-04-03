Фермерская Ярмарка выходного дня проходит в ХМАО

Все — на ярмарку: фермеры приглашают. В Югре в этот уик-энд проходит Ярмарка выходного дня, напоминает департамент общественных связей ХМАО: прилавки заполнены в трех городах округа.

Так, в Сургуте покупателей ждут на территории гипермаркета «Лента» на 30 лет Победы, 74; в Ханты-Мансийске — в КВЦ «Югра-Экспо» на Студенческой, 19, в Нижневартовске — в ТРЦ «Югра-Молл» на Ленина, 15 «П».

Можно купить продукцию местных производителей, включая мясные и рыбные деликатесы, ягоды, грибы, сладости, молочные продукты и выпечку.

Сегодня ярмарка работает до восьми вечера.