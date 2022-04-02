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Пять тысяч рублей получат семьи из Югры с низким уровнем дохода

В Югре получат единоразовую выплату семьи с низким уровнем дохода и с детьми-инвалидами

Пять тысяч рублей получат семьи из Югры с низким уровнем дохода
Фото: pixabay.com

В Югре семьям с низким уровнем дохода и с детьми-инвалидами выплатят единовременно пять тысяч рублей. Средства поступят на счет в течение трех дней, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Средства отправили в беззаявительном порядке 31 марта, они поступят в течение трех дней. Деньги перечислены на более чем 86 тысяч счетов югорчан», – говорится в сообщении.

Обращаем внимание, что денежная поддержка полагается семьям, которые состояли на учете в Центре социальных выплат Югры на 1 марта 2022 года и являются получателями:

  • государственной социальной помощи семьям с детьми без заключения социального контракта;
  • государственной социальной помощи семьям с детьми на основании социального контракта (действующего на 1 марта 2022 года), начисление или выплата которым осуществлена в период с 1 декабря 2021 года по 31 марта 2022 года;
  • ежемесячного пособия на ребенка (детей);
  • ежемесячного пособия на ребенка (детей) в возрасте от 3 до 7 лет включительно в виде ежемесячной денежной выплаты;
  • ежемесячного социального пособия на детей-инвалидов.

Ранее правительство региона приняло план действий по обеспечению развития экономики Югры в период санкций. В том числе в него входит и эта выплата.


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Сегодня в 11:30, просмотров: 127, комментариев: 0

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