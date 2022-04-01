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Наталья Комарова озвучила масштабы средств, выделенных на помощь гражданам и бизнесу

В Югре выделят миллиарды рублей на поддержание экономики

Наталья Комарова озвучила масштабы средств, выделенных на помощь гражданам и бизнесу
Фото admhmao.ru

Правительство Югры выделит порядка 6 миллиардов рублей на программу поддержания региональной экономики и граждан в условиях санкционного давления. Чтобы систематизировать все эти меры, был создан документ, включающий 53 пункта, которые в дальнейшем будут пополняться по мере изменения обстановки.

Как сообщает департамент общественных и внешних связей Югры, 1,5 млрд рублей из окружного бюджета пойдет на докапитализацию Фонда развития Югры, который, в свою очередь, предоставит предпринимателям займы и компенсацию процентной ставки. Более 522 млн рублей пойдет на организацию временных рабочих мест для югорчан, которые оказались под угрозой увольнения или перехода на неполный рабочий день. На эти деньги также организуют переподготовку попавших в сложную ситуацию граждан.

Еще 441 млн рублей будут направлены нуждающимся югорчанам с детьми – в виде единовременной выплаты по 5 000 рублей на ребенка. Более 3,2 млрд рублей правительство выделит на поддержку социально незащищенных граждан, которым требуется помощь в закупке лекарств. Плюс – 260 млн рублей на поддержание бесперебойной работы медицинского оборудования.

Наталья Комарова поручила всем главам муниципалитетов довести до местного бизнеса все меры поддержки для покупки нового оборудования, лицензионных программных продуктов, затрат на ЖКХ и аренду помещений.


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Сегодня в 16:20, просмотров: 250, комментариев: 0

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