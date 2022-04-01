Метель спровоцировала еще одно крупное ДТП на дорогах Югры

В Нефтеюганском районе столкнулись семь автомобилей. Инцидент произошел накануне утром, 31 марта. По предварительным данным, 42-летний водитель автобуса марки «Тойота» не учел метеорологические условия и въехал в автобус «ГАЗ», стоящий в попутном направлении в заторе, образовавшемся в результате ДТП. От удара «ГАЗ» отбросило на стоящий впереди автомобиль «Хендай», затем ещё 4 автомобиля, по инерции, столкнулись между собой.

В результате происшествия 42-летний пассажир автобуса «ГАЗ» получил травмы.

«Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых 6 человек получили травмы. Сотрудниками ГИБДД задержано 8 водителей в состоянии опьянения, 8 – за отказ от прохождения освидетельствования и 3 – за повторное управление транспортом с признаками опьянения», – сообщили в ГАИ Югры.