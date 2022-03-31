Система государственной власти и институтов разворачивается для помощи бизнесу в Югре

Недавно в Югре был утвержден масштабный план по поддержанию устойчивого развития экономики в условиях санкционного давления. Он включает 53 пункта, многие из которых касаются поддержки бизнеса. Навстречу предпринимателям в новой реальности пойдут ключевые государственные органы и институты.

«Федеральной налоговой службой принято два решения: не приостанавливать операции по счетам при наличии задолженности до 1 июня, также с 9 марта налоговая служба не подает заявление о процедуре банкротства должника, – приводит ugra-news.ru слова замруководителя Управления УФНС России по Югре Андрея Ульянова. – Также мы вводим электронный документооборот, в 2022 году налоговые органы обеспечат всех электронными ключами для подписи документов. Ранее выданные ключи прекращают свое действие в декабре 2022 года, а их действие – 15 месяцев. То есть с помощью электронного документооборота вы можете составить отчетность как за 2021, так и за 2022 год, не приходя в налоговый орган».

Директор фонда поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес» Роман Колупаев рассказывает о том, что его структура запустила «горячую линию», которая в режиме 24/7 разъясняет предпринимателям новые возможности и их доступные им меры поддержки в сфере налоговой политики, аренды имущества и прочего.

«Также мы запускаем проект Школа социального предпринимательства. Бизнесмены понимают, что это ниша, в которую можно заходить и работать – это порядка 60 услуг, рынок около трех миллиардов рублей. Для предпринимателя очень солидные цифры. За статусом автоматически идут льготы по налогам и другие преференции, связанные с арендой помещения, компенсационные меры и т.д.», – рассказал Колупаев.

Предприниматели также могут рассчитывать на заемные средства от «Югорской региональной микрокредитной компании» под максимальную ставку 9 процентов. «Также у нас есть отдельные условия для социального предпринимательства, особых категорий под более низкую ставку. По действующим займам бизнес также может рассчитывать на предоставление льготных каникул до шести месяцев», – отмечает замгендиректора этой структуры Юлия Миргатулина.