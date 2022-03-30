В Югре строят жилье – в том числе, для дольщиков

Промежуточные итоги в актуальной строительной повестке подвел еженедельный штаб под председательством Натальи Комаровой. По сообщению директора департамента строительства Кирилла Мыскина, с начала года в эксплуатацию были введены 182 тысяч квадратных метров нового жилья. Из них 50 тысяч «квадратов» – индивидуальное жилищное строительство.

Департамент общественных и внешних связей Югры также отметил, что продолжается большая работа по восстановлению имущественных прав дольщиков – недавно завершены проектно-изыскательские работы по двум секциям дома №53 в микрорайоне 16А Нефтеюганска. Документы переданы на экспертизу. «Результаты планируется получить до 8 апреля 2022 года. Завершение строительства и передача квартир гражданам запланировано на 4 квартал 2023 года», – объявил Кирилл Мыскин.

На совещании выступил и.о. главы Белоярского района Александр Ойнец. По его словам, в 2022 году муниципалитет ожидает выполнения всех планов по вводу жилья (8,9 тысячи квадратов), при этом будет закрыта программа расселения аварийного жилого фонда в столице – Белоярском, – а также трех поселках.

Далее разговор коснулся нескольких находящихся на жестком контроле строительных проектов – в частности, объектов водоочистки в Нефтеюганске, Федоровском, Пойковском и Приобье. Там все идет по графику. Наталья Комарова, впрочем, напомнила, что водоочистные и канализационно-очистные сооружения – приоритетные проекты для округа.