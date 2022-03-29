В Югре принят большой план по устойчивости экономики в турбулентный период

Новая реальность требует от властей всех уровней быстрой реакции и адаптации к новым условиям. В Югре эти процессы приобрели характер принятия большого плана первоочередных действий по обеспечению развития экономики на 2022 год. Это документ был разработан в региональном правительстве, он прошел обсуждение в муниципалитетах, и теперь утвержден и запущен в работу. Наталья Комарова также посвятила его содержанию целый эфир в социальных сетях. Рассказываем его подробности.

«Документ подготовлен в соответствии с указом президента Российской Федерации от 16 марта 2022 года, решениями регионального оперативного штаба, распоряжением губернатора от 22 марта 2022 года. В нем регулируются вопросы снижения налоговой нагрузки для организаций, поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, предотвращения роста безработицы, поддержки отдельных категорий граждан, системообразующих организаций, обеспечения бесперебойного функционирования предприятий, транспортной инфраструктуры и жилищно-коммунального комплекса», – анонсировала план Наталья Комарова.

По словам замгубернатора Югры Романа Генкеля, сейчас в документ включены 53 пункта – и это не предел. Это будет гибкая система реакции на внешние обстоятельства, поэтому при появлении новых качественных идей либо изменении условий – план устойчивого развития экономики так же будет меняться. Перечислять все в одном тексте не имеет смысла, выделим самые важные меры поддержки бизнеса и граждан, которые предусмотрены документом.

Поддержка предполагается системная. Так, для малого и среднего бизнеса предполагается снижение арендной платы за государственное имущество и землю, компенсация банковской процентной ставки, возмещение части затрат на инвестпроекты, а также, при необходимости, докапитализация из средств Фонда развития Югры. Системообразующий бизнес и предприятия жизнеобеспечения получат компенсацию процентной ставки по кредитам на оборудование и технику, особенно – по проектам импортозамещения. Предприятиям пищевой промышленности выдадут кредитные займы в размере от 5 до 20 миллионов рублей на пополнение оборотных средств. А организациям воздушного (здесь ключевой – UTair) и водного транспорта выдадут 50 процентов авансирования субсидий по перевозке югорчан.

«Действующий в связи с пандемией региональный оперативный штаб усилен межведомственной рабочей группой «Центр новой индустриализации Югры». Это мобильный координирующий орган по решению с эффектом на завтра первоочередных задач, в том числе по импортозамещению продукции, формированию экосистемы поддержки производственных компаний автономного округа. Фонд развития Югры определен «точкой входа» для бизнеса в части модернизации или создания новых производств, проектов импортозамещения», – отметила губернатор.

Бизнес поменьше получит налоговые льготы – например, снижение до 4 процентов выплат по упрощенной системе налогообложения. Те, кто сдает помещения в аренду социальным малым и средним предпринимателям, и при этом сделает скидку 50 процентов, будут освобождены от налога на имущество. Микрозаймы можно будет получать по фиксированной ставке в 9 процентов. При этом неустойки (штрафы и пени) по договорам микрозайма не будут начисляться.

Югра будет особо активно поощрять инвестиции в развитие внутреннего туризма – вплоть до компенсации 80 процентов затрат на строительство и модернизацию таких объектов.

По словам и.о. директора департамента труда и занятости Валерия Беспояско ситуация на рынке труда спокойная, роста безработицы нет. Тем не менее, для югорчан, которые потеряют работу или перейдут на частичный простой, окружные власти организуют места временного трудоустройства, а также дадут возможность переучиться.

Семьи с низким доходом (а также детьми-инвалидами) в марте получат единовременную выплату по 5 тысяч рублей на каждого ребенка. И.о. директора департамента социального развития Светлана Круглова также подчеркнула, что правительство Югры планирует индексировать на размер инфляции около десяти различных пособий и выплат. Кроме того, по всем коммунальным платежам временно не будут начисляться пени за просрочку. Эта мера будет действовать с 1 марта до особого распоряжения окружного правительства.

«Реализация мер позволит обеспечить гибкость экономики региона, снять внутренние ограничения для бизнеса, поддержать бесперебойную работу предприятий, сохранить уровень занятости и доходов населения», – отметил Роман Генкель.

«План первоочередных действий по обеспечению развития экономики – это живой документ: он постоянно будет дополняться новыми решениями, актуализироваться. Вся работа будет вестись в публичной сфере в полном взаимодействии со всеми заинтересованными сторонами», – резюмировала Наталья Комарова.