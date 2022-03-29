16+
Логотип Сиапресс
USD  86,2843   EUR  96,0085  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

В Югре выросли цены на сахар, овощи и мясо

Власти Югры рассказали, насколько хватит запасов товаров в магазинах

В Югре выросли цены на сахар, овощи и мясо
Фото: pixabay.com

В ХМАО цена на овощи и сахар увеличилась до 14%. Вместе с этим власти региона заверили, что несмотря на ажиотаж, запасов продуктов хватит минимум на 12 дней. Об этом рассказал заместитель губернатора ХМАО Роман Генкель во время заседания оперативного штаба Югры.

Власти Югры заявили о росте цен на ряд продуктов. Так, по словам заместителя губернатора округа Романа Генкеля, особенно сильно увеличилась стоимость сахара и некоторых овощей.

«Рост цен до 5% произошел на следующие виды товаров: свинина, говядина, баранина, рыба, молоко, яйца куриные, чай, мука, хлеб ржаной. Рост цен от 5 до 14% идет по следующим товарным группам: сахар, капуста, лук, морковь», — сообщил замглавы региона.

Генкель также добавил, что запасов продуктов хватит как минимум на 12 дней. При этом югорчане уже не так рьяно сметают товары с полок, однако повышенный спрос все еще остался на соль, растительное масло и крупы.

«Запасы, которые существуют в магазинах, растут. По всем наименованиям товаров запасы своевременно пополняются. В целом, по округу, позволяет обеспечить население необходимой продукцией на срок от 12 дней до 56 дней», — резюмировал заместитель губернатора ХМАО.


нравится (0) не нравится (3)
Сегодня в 13:22, просмотров: 491, комментариев: 0

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Страны G7 не хотят покупать российский газ за рубли, а Россия не хочет продавать его иначе. Что будет 538
  2. В Югре выросли цены на сахар, овощи и мясо 491
  3. 48-летний мужчина пострадал в ДТП в Покачах 465
  4. В Югре выявили 115 новых случаев ковида 397
  5. Вартовчанка отсудила у аэропорта 700 тысяч из-за перелома ноги 384
  6. Югорчанина осудят за рассылку переписок своей бывшей девушки общим знакомым 384
  7. Не снесут: в администрации Сургута прокомментировали петицию в защиту пешеходного моста на ж/д вокзале 335
  8. В Сургуте стартовали гастроли Государственного театра оперы и балета республики Саха (Якутия) 302
  9. Сургутяне скупают участки под картошку 277
  10. Сургутянин украл 16 телефонов из салона сотовой связи // ВИДЕО 265
  1. ​Югорчане получат новые выплаты, а бизнес – доступ к льготным кредитам 3716
  2. В Сургуте пенсионер подозревается в изнасиловании несовершеннолетней девушки с ОВЗ 3273
  3. ​СМИ: Жириновский умер… или нет 3045
  4. ​Исторический шанс автобуса 2351
  5. ​Второй мост через Обь построят на год позже 2207
  6. Вице-мэра Нефтеюганска, обвиняемую в коррупции, освободили из СИЗО 2116
  7. ​Два проблемных дома завершены в Сургуте 2102
  8. Сургут в субботу накроет сильная метель 2013
  9. Число зараженных омикроном в Югре увеличилось 1991
  10. ​Сохраните мост! Сургутяне создали петицию в защиту ж/д моста 1990
  1. Югорчанин ответит в суде за распространение детского порно 18130
  2. ​Умер «отпетый мошенник» Том Хаос 6747
  3. На спецоперации в Украине погиб военнослужащий из Нижневартовска 6658
  4. В Нефтеюганске осудят таксиста, который устроил смертельное ДТП и сбежал 6037
  5. Нефтеюганская журналистка умерла во время прямого эфира 6026
  6. Главврач нижневартовской детской поликлиники рассказала, сколько младенцев лечится от ковида 5938
  7. ​Школы Сургута эвакуируют 5863
  8. ​Не читайте газет 5390
  9. В Нефтеюганске временно закрыли кафе после отравления посетителя 5231
  10. В ходе спецоперации в Украине погиб еще один югорчанин 5061

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика