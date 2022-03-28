В Югре 455 жителей заражены новым штаммом ковида

В ХМАО 455 человек заражены новым штаммом коронавируса. Омикрон зафиксирован в 16 муниципалитетах округа: Сургут, Сургутский район, Нижневартовск, Мегион, Нефтеюганск, Нефтеюганский район, Пыть-Ях, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский район, Покачи, Лангепас, Когалым, Нягань, Октябрьский район, Советский район, Урай.

Только 13 случаев из 455 завозные из стран: Мальдивы, Египет, Турция, Сомали, ОАЭ, Доминикана, Испания, Таджикистан, Казахстан.

«В 434 случаях (95,4%) заболевание протекает по типу ОРВИ, 16 (3,5%) – по типу пневмонии, в 5 случаях (1,1%) - бессимптомное течение заболевания. Ситуация находится на контроле», – прокомментировали в Роспотребнадзоре Югры.