Суд обязал югорского водителя возместить моральный вред пострадавшей в ДТП девочке

В Югорске суд обязал водителя - виновника ДТП возместить моральный вред пострадавшему ребенку. Как сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры, авария произошла в октябре 2020 года. Водитель наехал на 13-летнюю девочку, которая получила травмы и была вынуждена проходить лечение в больнице.

Прокурор обратился в суд с требованием взыскать в пользу ребенка компенсацию морального вреда. «Решением суда, оставленным без изменения судом апелляционной инстанции, требования прокурора удовлетворены, на виновника ДТП возложена обязанность выплатить несовершеннолетней денежные средства», - подчеркнули в пресс-службе надзорного ведомства.