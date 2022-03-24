Наталья Комарова встретилась с эвакуированными из Донецка людьми

Жители поселка Зайцево из Донецкой народной республики, которых 8 марта эвакуировали в Югру, получат в регионе все необходимое – работу, медицинское обслуживание, образование. Об этом рассказала Наталья Комарова, которая встретилась с прибывшими в регион людьми на базе «Олимпия» в Сургуте.

«Мы рады тому, что вы доверились нам. Это не работа, не проект, а отношение людей к людям. Другого здесь нет и не будет. Нужно договориться о том, что мы еще должны и можем для вас сделать. Детей нужно максимально быстро интегрировать, чтобы здоровы были, одеты, обуты, накормлены, взрослых – обеспечить работой», – цитирует губернатора департамент общественных и внешних связей Югры.

На данный момент к детям, которые находятся в «Олимпии», приезжают преподаватели, поэтому они продолжают учиться и готовиться к итоговой аттестации. Их также свозили в мультимедийный парк «Россия – моя история», а также провели полное обследование в сургутском окружном кардиоцентре.

«У вас безумно красиво. Встретили нас хорошо, все понравилось. Помощь оказали в полном объеме. То, что мы брали с собой, здесь оказалось не нужно – всем обеспечили. Мы все вместе, и нам не страшно», – поделилась впечатлениями жительница Зайцево Алла Рыжкова.

Напомним, что эвакуация проходила при помощи МЧС России, а также властей Югры, Ростовской области и Ставропольского края.