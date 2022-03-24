Результаты конкурса «Педагог года Югры-2022» подвели в Сургуте

В театре Сургутского госуниверситета прошла торжественная церемония награждения победителей и призеров конкурса профессионального мастерства педагогов «Педагог года Югры-2022». В мероприятии приняла участие губернатор Наталья Комарова, сообщили в пресс-службе правительства округа.

«По результатам конкурса педагогом года в Югре стала учитель русского языка и литературы, заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы №4 Белоярского Татьяна Лотарева», - говорится в сообщении пресс-службы.

Второе место получила учитель немецкого языка школы №23 Нижневартовска Оксана Рожкова. Замкнула тройку лидеров учитель русского языка и литературы Салымской школы №2 Анна Окмянская.

«Ежегодно конкурс собирает ярких, творческих, преданных профессии, готовых поделиться своими педагогическими методиками и технологиями, инновационным опытом специалистов. В 2022 году конкурс принимал Сургутский район», – сказала глава региона.