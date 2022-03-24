Три семьи в Когалыме бросили в аварийном доме

В Когалыме прокуратура помогла трем семьям получить благоустроенное жилье. Как сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства, семьи проживали в многоквартирном доме, который еще в 2017 году был признан аварийным и подлежащим сносу.

«При этом администрация города не предоставила им жилые помещения по договору социального найма, а срок отселения домов определила в 2024 году. Заявители с семьями вынуждены были проживать в аварийном доме, подвергая опасности свою жизнь и здоровье», - говорится в сообщении пресс-службы.

Прокурор обратился в суд с требованием обязать чиновников предоставить семьям благоустроенное жилье по договору социального найма. Суд удовлетворил иски в полном объеме. Судебные решения уже исполнены, семьям предоставлены благоустроенные квартиры.