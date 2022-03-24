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​Дополнительные поезда запустят между ХМАО и Анапой летом

Власти ХМАО пообещали сохранить действующие цены на пассажирские перевозки

​Дополнительные поезда запустят между ХМАО и Анапой летом
pixabay.com

Дополнительные поезда будут курсировать летом между ХМАО и Анапой. Об этом сообщил директор регионального департамента дорожного хозяйства и транспорта Константин Гребешок в ходе прямого эфира в соцсети «ВКонтакте». По его словам, для желающих отдохнуть на Черноморском побережье формируются дополнительные составы из Анапы, они будут с пересадками, пишет «Муксун».

Константин Гребешок заверил, что все пассажирские перевозки на территории ХМАО выполняются в соответствии с утвержденной программой и сокращений не предвидится. Также в регионе принимается комплекс мер для поддержки транспортной отрасли, который позволит сохранить действующие цены на пассажирские перевозки.

«Мы не ожидаем роста тарифов на регулярные перевозки в ближайшее время. По информации Минтранса РФ, небольшой рост возможен в летний период, когда будет высокий спрос», - сообщил директор профильного департамента.

Он напомнил, что правительство Югры субсидирует внутренние перевозки по всем видам транспорта. Также субсидируются авиаперевозки по 16 маршрутам за пределы региона.

Ранее стало известно, что Росавиация продлила закрытие аэропортов, расположенных в южной и центральной частях России, до 1 апреля. Ограничения распространяются на аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Продолжат работать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод и Ставрополя.


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Сегодня в 12:15, просмотров: 559, комментариев: 0

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