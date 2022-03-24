Наибольший рост заболеваемости ОРВИ и гриппом наблюдается в Ханты-Мансийске и в Покачах

В Югре с 14 по 20 марта зарегистрировали 83 случая ОРВИ и гриппа на 10 тысяч населения. Это выше предыдущей недели на 9,8%, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

«В структуре заболеваемости ОРВИ и гриппа по Югре, удельный вес взрослых в группе (15 лет и старше) составил – 40,3%, детей – 59,6%. В течение последних пяти недель продолжается рост заболевших детей и снижение доли взрослых», – рассказали в ведомстве.

В восьми муниципальных образованиях рост заболеваемости составил более 10%. Это Нефтеюганский район, Ханты-Мансийский район, Кондинский район, города Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск, Когалым и Покачи. Наиболее значимый рост – в Покачи на 77,1% и в Ханты-Мансийске на 55,6%

«За 11 неделю по столице Югры Ханты-Мансийску заболеваемость выросла на 55,6% и составила 177,2 случаев ОРВИ (на 10 тысяч), что выше эпидемического порога на 87,5%. Рост заболеваемости отмечается во всех возрастных группах. Эпидпороги превышены во всех возрастных группах. Случаев гриппа на 11 неделе не зарегистрировано», – говорится в сообщении.

Отметим, что с целью предупреждения распространения заболеваемости в Югре приостановили образовательный процесс в первой ДДУ Березовского района, в 14 группах 13 детских садов шести муниципальных образований, в двух классах двух школ МО и в одном классе в школе-интернате в Нягани.