Алексей Ковалевский назначен и.о. руководителя Природнадзора Югры

Исполняющим обязанности руководителя Природнадзора Югры с 31 марта назначен Алексей Ковалевский, который на данный момент занимает пост замглавы службы. Об этом сообщает пресс-служба правительства Югры.

«Руководитель службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Югры Сергей Пикунов 30 марта покидает свой пост в связи с уходом на заслуженный отдых. Соответствующее распоряжение подписала губернатор автономного округа Наталья Комарова», - говорится в сообщении пресс-службы.

Сергей Пикунов возглавлял Природнадзор Югры с 2010 года.